Hörenswert: The xx covern „Too Good“ von Drake und Rihanna

Es gibt Bands, die einen unverkennbaren Sound kreieren, der nur schwer zu vergessen ist. So verhält es sich auch mit The xx. Da ist es kein Wunder, dass selbst eine Coverversion so klingt als wäre es ein Song von der Band höchstpersönlich. In der „BBC Radio 1 Live Lounge“ präsentieren Bands und Künstler meist ihre neuen Songs und covern mehr oder weniger ausgefallene Songs ihrer Kollegen.

The xx sind große Fans von „Too Good“ von Drake und Rihanna, so Oliver Sim. In der „Live Lounge“ machen sie ihre ganz eigene Nummer aus dem Song – etwas weniger tanzbar, aber keinesweg weniger hörbar:

https://youtu.be/H4nWjqRSOzY Video can’t be loaded: The xx cover Drake ft Rihanna’s Too Good in the Live Lounge (https://youtu.be/H4nWjqRSOzY)

The xx spielten auch den Song „On Hold“ von ihrem neuen Album I SEE YOU, das am 13. Januar erschienen ist. Lest hier die Rezension von ME-Chefredakteur Albert Koch, der die Platte mit 5,5 Sterne bedachte.