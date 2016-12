Hört hier den neuen Song „To Be Without You“ von Ryan Adams

Mit dem Song „Do You Still Love Me?“ hat Ryan Adams sein neues Album PRISONER angekündigt. Dass die Platte von der Trennung von Mandy Moore, mit der er sechs Jahre verheiratet war, handelt, ist dabei nur schwer zu übersehen. Die Titel der Songs sprechen für sich.

So auch der neue Song, „To Be Without You“, der von von Liebeskummer und Trennungsschmerz zeugt. Hört hier in die Single rein:

https://youtu.be/r-MgXtelSYQ Video can’t be loaded: Ryan Adams – To Be Without You (Audio) (https://youtu.be/r-MgXtelSYQ)

Bis zur Veröffentlichung des Albums müssen wir uns aber noch etwas gedulden, PRISONER erscheint am 17. Februar 2017.