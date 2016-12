Hört hier einen Teaser zum neuen Song von Kasabian

Es tut sich was im Hause Kasabian. Bereits vor Weihnachten hatte die Band Tourdaten für Großbritannien im kommenden Jahr angekündigt. Am 25. Dezember veröffentlichten sie einen kurzen Teaser für einen neuen Song, der offenbar den Titel „Pressie“ trägt. Oder aber schlichtweg als ein (Weihnachts-)geschenk an die Fans gemeint ist.

Kasabian kündigten den Song-Snippet mit „Merry Christmas from Kasabian… here’s your #pressie“ an. Hört hier rein:

Kasabian sollen derzeit bereits am Nachfolger des 2014 erschienenen 48:13 arbeiten, das wahrscheinlich kommendes Jahr veröffentlicht wird.