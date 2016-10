Hört The Notwists neues Live-Album im Stream

Am Freitag veröffentlichen The Notwist ihr erstes Live-Album. Aufgenommen haben die Weilheimer ihre Werkschau am 16. Dezember 2015 im ehemaligen Lichtspielhaus UT Connewitz zu Leipzig, hören könnt Ihr den Mitschnitt über den Soundcloud-Account ihres US-Labels Subpop und beim „AV Club“ hier und jetzt in voller Länge:

In unserer Rezension zum Album befindet ME-Redakteur Oliver Götz: „Was SUPERHEROES, GHOSTVILLAINS & STUFF auf zwei CDs oder wahlweise drei LPS abliefert ist ja weit mehr als eine Hit-Sammlung mit ein bisschen Euphoriegeräusch. Man bekommt nicht nur einen blendenden Eindruck davon, welches Spektrum The Notwist zwischen Dinosaur Jr., My Bloody Valentine, allerlei Bastlerelektronik, Jazz, Postrock und ins Jetzt übersetzten Blues abdecken, ohne dass sie sich dafür auch nur einmal ächzend strecken müssten. Es ist vor allem ein Schauspiel zu erleben, wie diese Band live all ihre verschiedenen Töne in einen magischen, tiefmelancholischen Fluss bringt, bis jedes Stück fast jede Form annehmen kann (so lange sie nur eben melancholisch ist).“