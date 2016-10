Videopremiere: I Have A Tribe singt „Cuckoo“ in einem Kreuzberger Hinterhof

Der Bandname I Have A Tribe klingt schwer nach Künstlerkollektiv. So ähnlich ist es denn auch: Hinter I Have Tribe steht eigentlich Patrick O’Laoghaire ganz allein. Ungefähr so, wie hinter Bon Iver Justin Vernon ganz allein steckt. Für seine Musik holt sich der Ire jedoch offenbar gerne Unterstützung von Freunden und Bekannten, nachzusehen im neuen Video zum Song „Cuckoo“: Das wurde an einem sonnigen Tag in der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg gedreht, als O’Laoghaire seine Akustikballade in einem Hinterhof-Loft am Klavier zum Besten gab. Da begleitet ihn einer an der Gitarre, ein anderer am Kontrabass, plötzlich vernimmt man betörende Backing Vocals von irgendwo her. Und selbst wenn das anwesende Publikum scheinbar bloß zuschaut: Es wirkt, als entfalte O’Laoghaires „Cuckoo“ erst durch die Stille seiner Zuhörer seine ganze Kraft.

Patrick O’Laoghaire sagt über Song und Video: „Another lovely experience making a music video with Myles, this time surrounded by the beautiful paintings of David Hedderman in Berlin, where the song Cuckoo was written, after listening to Bruce Springsteens Nebraska, perched in a hammock in this inspiring city“, und der Regisseur Myles O’Reilly stimmt ein: „It was a thrill to visit beautiful Berlin from Ireland and make this video with Patrick in his friend David Heddermans studio. Like the other videos I have been fortunate to make recently for I Have A Tribe, we were able to include very strong themes of culture, craft and creativity“.

„Cuckoo“ ist auf I Have A Tribes Album BENEATH A YELLOW MOON im Mai erschienen. Im Oktober und November kommt O’Laoghaire damit auf Tour:

30.10. Jubez / Karlsruhe (GER)*

31.10. Zoom / Frankfurt (GER)*

01.11. BiNuu / Berlin (GER)*

02.11. UT Connewitz / Leipzig (GER)*

04.11. Manufaktur / Schorndorf (GER))*

16.11. Kulturkirche / Cologne (GER)+

17.11. Knust / Hamburg (GER)+

18.11. Berlin / Gretchen (GER)+

19.11. München / Ampere (GER)+

24.11. Blue Bird Festival / Vienna (AT)