Für den Film „Gold“ haben Iggy Pop und Danger Mouse sich zusammengetan, um einen Song zum Soundtrack beizutragen. Den gleichnamigen Song gibt es jetzt im Stream zu hören. Er entstand mit tatkräftiger Unterstützung von Regisseur Stephen Gaghan und dem Komponisten Daniel Pemberton. Hört hier rein:

https://youtu.be/DpI9Cckh1tc Video can’t be loaded: Iggy Pop – Gold (https://youtu.be/DpI9Cckh1tc)

Der Song war bei den diesjährigen Golden Globes in der Kategorie „Best Original Song“ nominiert, wurde aber wie so viele andere Kandidaten auch, von „La La Land“ übertrumpft – der Song „City of Stars“ zum Film mit Ryan Gosling und Emma Stone gewann in der Kategorie.

Der Film „Gold“ basiert auf einer wahren Begebenheit und dreht sich um Schatzsucher. Matthew McConaughey und Bryce Dallas Howard sind in den Hauptrollen zu sehen. In Deutschland läuft der Film ab 13. April 2017 in den Kinos.