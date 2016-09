In Erinnerung an Brangelina: Die zehn stylischsten Looks von Angelina Jolie und Brad Pitt

Wir waren mit Levi's auf dem Lollapalooza Festival, haben die Berliner Designerin Paula Kunkel getroffen und mit ihr an unserer Jeansjacke gebastelt. „Customizen“ nennen wir das. In wenigen Schritten wird ein 08/15-Jeansjäckchen so zu (d)einem einzigartigen DIY-Kunstwerk.