In Gedenken an George Michael: Londoner Club kündigt Tribut-Konzert an

Am 12. Januar wird im Londoner Club „The Glory“ das Leben des am 25. Dezember 2016 verstorbenen George Michael mit einem Tribut-Konzert gefeiert. Unter dem Motto „Club Tropicana: Celebrating George Michael“ wird die Veranstaltung auch Drag-Elemente enthalten und Besucher sind dazu aufgerufen, sich entsprechend zu kleiden, denn es wird auch die Mode des Sängers gefeiert.

In einem Statement des Clubs heißt es: „George Michael means a lot to many at The Glory. Some of the pub’s regulars were friends with George, drag DJ John Sizzle’s signature track is ‘Everything She Wants’ and his Club Tropicana drag number is an East London favourite. The Glory’s co-owner Zoe Argiros selected ‘Freedom ’90’ last year when asked to pick one song which defined her pub.“

George Michael wurde am Morgen des 25. Dezember tot in seinem Zuhause im englischen Oxfordshire aufgefunden. Er wurde 53 Jahre alt.

Eine unvollständige und trotzdem viel zu lange Übersicht 2016 verstorbener Persönlichkeiten: