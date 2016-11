In Gedenken: Coldplay covern Leonard Cohens „Suzanne“

Viele Musiker und Prominente zeigten sich bestürzt über den Tod von Leonard Cohen, der vergangenen Freitag (11. November) öffentlich erklärt wurde. Cohen war im Alter von 82 Jahren am 7. November in Los Angeles gestorben, nachdem er noch vor einigen Wochen in einem Interview mit dem New Yorker sagte, er sei nun bereit zu sterben.

Auch Coldplay gedachten des Musikers bei ihrem Konzert in London am Abend des 11. Novembers. „Sending my love to Mr. Leonard Cohen for those amazing songs, you changed my life“, sagte Chris Martin und stimmte Leonard Cohens Song „Suzanne“ an. Hört hier in die Version rein: