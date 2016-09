Infos zum Bon-Iver-Event heute Abend in Berlin

Auf Facebook und Instagram sind am gestrigen Mittwoch mysteriöse Bilder aufgetaucht, die auf eine Bon-Iver-Veranstaltung in Berlin hingewiesen haben. Weil das Bon-Iver-Mastermind Justin Vernon sich derzeit in unserer schönen Bundeshauptstadt aufhält (erst gestern spielte er ein Geheimkonzert im Michelberger Hotel), mutmaßen etliche Fans, dass es ein spontanes Straßenkonzert geben könnte. Daraus wird wohl nichts. Stattdessen bekommen alle, die sich auf den Weg nach Kreuzberg machen, immerhin Gelegenheit, das neue Bon-Iver-Album 22 A MILLION vorab zu hören.

In Vernons Heimatstadt Eau Claire und in Melbourne haben die Veranstaltungen (mit analogen Einladungen) bereits stattgefunden. An der benannten Straßenecke wurde jeweils das noch unveröffentlichte Album über einen Soundblaster auf einer Musikkassette abgespielt. Dazu gab es kostenlose Zeitungen mit Infos zum Künstler. Für die Veranstaltung in Berlin stehen die Chancen dennoch gut, dass auch Justin Vernon selbst auftaucht, schließlich ist er noch in der Stadt, um sich auf das Michelberger Music Festival vorzubereiten. Bis später.