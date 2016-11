Interpol melden sich aus dem Proberaum zurück

Interpol arbeiten möglicherweise an einem neuen Album. Diese Vermutung legt zumindest ein Tweet der Band nahe.

Am 30.10.2016 twitterten Interpol ein Foto, auf dem eine eingerissene Bassdrum zusehen ist. „Pretty good rehearsal today. Sam crushed it.-DK“, schrieben Gitarrist Daniel Kessler dazu. Ob die Band aus New York an neuen Songs arbeitet oder bloß für ein Weihnachtskonzert bei Oma probt, ist unbekannt – Zeit für ein neues Album wäre es spätestens 2017 aber wieder: Ihr fünftes Album EL PINTOR erschien 2014, Interpol landeten damit unter anderem auf dem Cover des Musikexpress.

Pretty good rehearsal today. Sam crushed it.-DK pic.twitter.com/eTyWl2kuuG — Interpol (@Interpol) October 30, 2016

Sänger Paul Banks brachte zuletzt unter dem Namen Banks & Steelz das Album ANYTHING BUT WORDS mit Wu-Tang-Mastermind RZA heraus. Seht hier unser Videointerview mit den beiden Musikern: