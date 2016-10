J Mascis covert Elliott Smiths „Waltz #2“ – in einer ganz eigenen Version

Wer sich willkürlich eines der elf Studioalben von Dinosaur Jr. anhört, ahnt schnell, dass J Mascis offenbar keine schlechten Songs schreiben kann. Wenn so ein Teufelskerl sich nun eines Songs eines anderen, noch größeren Songwriters annimmt, kann eigentlich nicht viel schief gehen – möchte man meinen. Das angebliche Cover, dass J Mascis nun aber von Elliott Smiths „Waltz #2“ aufgenommen hat, ist gar keines: Mascis bedient sich an Fragmenten des Originals und improvisiert eine eigene, ganz neue Version daraus. Die natürlich nicht minder hörenswert ist.

Hier, zum Vergleich, das doch sehr anders klingende Original:

J Mascis’ Version von „Waltz #2“ erscheint am 14. Oktober auf dem Cover-Album „Say Yes – A Tribute To Elliott Smith“. Darauf werden außerdem unter anderem Yuck, Lou Barlow und Juliana Hatfield zu hören sein.

Elliott Smith nahm sich am 21. Oktober 2013 das Leben.