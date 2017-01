Jamiroquai kündigen neues Album „AUTOMATON“ und Tour 2017 an

Da kann man doch getrost von einem Comeback sprechen: Jamiroquai, die britische Funk-Jazz-Acid-Rock-Band um Sänger und Songschreiber Jay Kay, melden sich nach siebenjähriger Funkstille zurück. Nach tagelangen Gerüchten um ein neues Album namens AUTOMATON posteten sie am Montag auf Facebook ein 19-sekündiges Teaservideo mit dem Hashtag #Automaton und der Ansage „Coming to a planet near you“. Zu hören ist offenbar neue, futuristisch klingende Musik, zu sehen ist Hutfan Jay Kay mit einer LED-Leuchtmaske, die auch aus dem Dachbodenfundus von Daft Punk, Ridley Scott oder Sonic The Hedgehog stammen könnte.

Wem dies als Comeback-Beweis noch nicht reicht: Eine Tour 2017 haben Jamiroquai nun ebenfalls angekündigt. Die Band spielt bisher von Mai bis August zehn Konzerte zwischen Japan und Portugal, vorrangig auf Festivals. Ein deutscher Termin ist noch nicht dabei.

Jamiroquai auf Tour 2017 – die Termine:

Der noch immer nicht offiziell bestätigte Titel AUTOMATON machte vorab wegen eines Eintrags in der ASCAP-Datenbank die Runde. Dort fand sich auch eine Tracklist. Gerüchteweise soll Jamiroquais neues Album im März 2017 erscheinen.

Jamiroquais siebtes und bis heute aktuelles Album ROCK DUST LIGHT STAR erschien 2010. Hier ein kleiner Flashback ins Jahr 1996: