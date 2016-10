„Wetten, dass..?“ kehrt zurück – aber nur einmalig

Vor zwei Wochen hat das ZDF einen Fehler gemacht und eine aktuelle Ausgabe von Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“ nicht gesendet. Stattdessen lief eine alte Episode. Vielleicht haben der Moderator und sein Team deshalb einen Freifahrtschein bekommen und dürfen sich deshalb in eine einmaligen Special an der Neuauflage der Ende 2014 abgesetzten Sendung versuchen.

Auch interessant Die 10 peinlichsten Momente der Böhmermann-Affäre, sortiert nach Peinlichkeit In welchem Umfang Böhmermann und sein Team die Sendung wieder aufleben lassen, wird sich erst am Donnerstagabend zeigen. Über eventuelle Gäste und Wetten wurde bisher nur in den sozialen Netzwerken gerätselt. „Wir baggern seit zwei Jahren am ZDF rum, dass sie uns mal eine ‚Wetten, dass..?‘-Sendung machen lassen“, erzählte Böhmermann am Sonntag in seinem Spotify-Podcast „Fest und Flauschig“.

Eine Parodie auf „Wetten, dass..?“ soll die Show allerdings nicht werden. Gut so, immerhin wurde dies bereits bei „Circus Halligalli“ auf ProSieben abgehandelt. An die international bekannten Gäste sowie opulente Außenwetten aus dem Original „Wetten, dass..?“ wird Böhmermann allerdings schwer rankommen. Vielleicht kann er aber auch beweisen, dass „Wetten, dass..?“ sogar im kleinen Format funktioniert.

Zusätzlich hat Böhmermann in seinem Podcast verkündet, dass die Talksendung „Schulz und Böhmermann“, die er gemeinsam mit Olli Schulz für das ZDFneo moderiert hat, in eine zweite Staffel geht.