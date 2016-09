Jared Leto wird bald zu Andy Warhol

Die 1989 erschienene Biografie über die Pop-Art-Ikone Andy Warhol von Victor Bockris wird verfilmt. Und zwar mit Jared Leto in der Hauptrolle. Doch auch hinter der Kamera versammelt sich interessantes Personal: Produziert wird das Projekt von Michael de Luca, der zuletzt an „The Social Network“ arbeitete. Das Drehbuch wird von Terence Winter geschrieben. Winter verfasste zuletzt die Bücher zu „The Wolf of Wall Street“ und gilt als Erfinder der Serie „Boardwalk Empire“.

Andy Warhol (1928-1987) galt als exzentrischer Künstler, der nicht nur malte, sondern ebenfalls als Autor und Filmemacher tätig war. Berühmt ist auch seine Factory, eine Ansammlung verschiedener Ateliers in New York, die dem Künstler als Spielwiese und Experimentierfläche dienten.

Auch interessant Jared Leto wird bald zum Kriegsgefangenen in Japan Wann der Film über Warhol in die Kinos kommen soll, ist bisher noch nicht bekannt. 2018 wäre realistisch. Jared Leto wird vorher noch im Thriller „The Outsider“ zu sehen sein. Zuletzt spielte er den Joker in der Comic-Adaption „Suicide Squad“. Leto beschwerte sich nach dem Kinostart darüber, dass viele Szenen mit ihm es nicht in den fertigen Film geschafft haben.