Jarvis Cocker und Chilly Gonzales kündigen einen „Liederzyklus für das 21. Jahrhundert“ an

Jarvis Cocker und Chilly Gonzales haben ein gemeinsames Album aufgenommen, und dies ist kein gewöhnliches: Auf ROOM 29 erzählen sie die Geschichte(n) des namensgebenden Hotelzimmers im legendären Château Marmont.

Das Château Marmont an Hollywoods Sunset Boulevard beherbergte seit seiner Gründung 1929 vor allen Dingen Film-, später auch Rock- und Popstars. Entsprechend zahllose Eskapaden, Tête-à-Têtes und Begegnungen haben sich darin über die Jahre abgespielt. Geschichten, die auch Cocker und Gonzales gerne erfahren würden, seitdem der ehemalige Pulp-Sänger, Solomusiker und Autor Cocker 2012 selbst dort residierte. Für ihr gemeinsames Projekt haben sie sich deshalb in einen, Achtung, Stutzflügel versetzt, der seit Ewigkeiten im besagten „Room 29“ steht.

Was wäre, wenn der berichten könnte, was rund um ihn herum in all den Jahren passiert ist? Und zum Beispiel Einzelheiten über Gäste wie Jean Harlow, Mark Twains Tochter Clara oder den mit Hollywoodgrößen befreundeten Gangsterboss Meyer »Mickey« Cohen ans Licht brächte?

ROOM 29 wurde in Paris aufgenommen, wird in der Form des Liederzyklus aus dem 19. Jahrhundert erzählt und erscheint am 17. März 2017 bei der Deutschen Grammophon. Eine Aufführung des damals noch unfertigen Stücks hatte bereits im Januar 2016 auf Kampnagel in Hamburg stattgefunden. Das vollendete Werk wird vom 17. bis 19. März nach Hamburg zurückkehren. Zehn Tage später führen Pianist Gonzales und Sänger Cocker ROOM 29 dreimal hintereinander in Berlin auf.

Die Live-Termine von Jarvis Cocker und Chilly Gonzales im Überblick:

17/18/19 März 2017: Hamburg Kampnagel

23/24/25 März 2017: London Barbican

27/28/29 März 2017: Berlin Volksbühne