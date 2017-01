Jemand hat eine blutige Variante von „Kevin – Allein zu Haus“ ins Netz gestellt

Zuletzt lief ja mal wieder weihnachtsbedingt „Kevin – Allein zu Haus“ im TV. Und erneut stellten sich wichtige Fragen: Was macht Kevin-Darsteller Macaulay Culkin eigentlich mittlerweile? Wie oft werden die Filme wohl noch wiederholt? Und wie würden Kevins Fallen und Abwehrversuche eigentlich in einer blutigen Version aussehen?

Auch interessant „Kevin – Allein zu Haus“: Was wurde eigentlich aus Macaulay Culkin? Wir haben ihn in Paris besucht Okay, die letzte Frage haben sich wahrscheinlich eher wenige Zuschauer gefragt. Ein YouTube-Nutzer hat sich dennoch die Mühe gemacht und einige Szenen aus „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ mit Bluteffekten verziert. In der neuen Variante wirken die improvisierten Waffen des Bengels tatsächlich weniger witzig:

https://www.youtube.com/watch?v=qyXkq2vpFws Video can’t be loaded: Home Alone With Blood #1 (https://www.youtube.com/watch?v=qyXkq2vpFws)

https://www.youtube.com/watch?v=Vx1eA0GcGRU Video can’t be loaded: Home Alone With Blood #2 (https://www.youtube.com/watch?v=Vx1eA0GcGRU)

https://www.youtube.com/watch?v=r-CgKBx34sI Video can’t be loaded: Home Alone With Blood #3 (https://www.youtube.com/watch?v=r-CgKBx34sI)