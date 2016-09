Jim Carrey wegen widerrechtlicher Tötung verklagt

Im Herbst 2015 starb die Freundin des Schauspielers Jim Carrey an einer Medikamenten-Überdosis. Die 30 Jahre alte Make-up-Künstlerin Cathriona White beging offenbar Selbstmord, zuvor litt sie unter einer Depression. Ein Jahr nach ihrem Tod werden nun schwere Vorwürfe gegen Carrey erhoben.

Der Kameramann Mark Burton, mit dem die Verstorbene offiziell noch verheiratet war, verklagt nun Jim Carrey. Er wirft dem Schauspieler widerrechtliche Tötung vor. Laut Burton habe Jim Carrey seiner damaligen Freundin die Medikamente besorgt – und zwar illegal. Der Anwalt des Witwers erklärt dem Daily Telegraph, dass man Carreys große Rolle beim Tod von White ans Licht bringen möchte.

Schauspieler Carrey reagierte in einem offiziellen Statement. Dem Witwer ginge es nur um Geld, die Klage bezeichnet er als herzlos. Burton verlangt laut Carreys Anwalt eine finanzielle Entschädigung für die Beerdigung und die Anwaltskosten. „Es gibt Momente im Leben, in denen muss man seine Ehre verteidigen gegen das Böse in der Welt“, wird Carrey nun dem amerikanischen Boulevard-Magazin tmz zitiert.

Zwar könne der Schauspieler die Klage mit einer Geldzahlung abwenden, dies komme laut Medienberichten für Carrey aber nicht infrage. Es möchte nicht zulassen, dass aus dem Tod seiner Ex-Freundin Profit geschlagen werde.