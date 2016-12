Nach der Veröffentlichung ihres dritten Albums WOMAN im November 2016 steht kommendes Jahr folgerichtig eine Tour für Justice an. Xavier de Rosnay und Gaspard Augé lassen ihre Fans über Facebook wissen, dass die Welttournee sie auch nach Deutschland führen wird.

Das Duo wird am 20. Oktober 2017 in der Berliner Columbiahalle und am 21. Oktober im Palladium in Köln auftreten. Tickets gibt es ab dem 12. Dezember (10 Uhr) auf Eventim zu kaufen.