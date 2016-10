Im Juli dieses Jahres bahnte sich die Nachricht bereits an: Justice veröffentlichen noch dieses Jahr ein neues Album. Der Nachfolger von AUDIO, VIDEO, DISCO heißt WOMAN und soll noch Mitte November 2016 erscheinen.

Mit dem im Juni veröffentlichten Song „Safe and Sound“ war der erste Vorbote der kommenden Platte zu hören. Dies bestätigte sich aber mit einer weiteren Single – „Randy“ –, die Justice Mitte September in Annie Macs BBC Radio 1 Show hören ließen.

„Alakazam!“ ist der dritte Song, den Justice uns präsentieren. Seht hier das Video zum neuen Song. Als Stream ist der Track sowohl bei Apple Music als auch Spotify zu hören:

Die Trackliste von WOMAN:

1. “Safe and Sound”

2. “Pleasure” (featuring Morgan Phalen of Diamond Nights)

3. “Alakazam!”

4. “Fire” (featuring M. Yaman)

5. “Stop” (featuring Johnny Blake)

6. “Chorus”

7. “Randy” (featuring Morgan Phalen of Diamond Nights)

8. “Heavy Metal”

9. “Love S.O.S.” (featuring Romuald)

10. “Close Call”