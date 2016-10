Justice geben Club-Konzert in Berlin – heute!

Justice werden heute Abend (18. Oktober 2016) einen Überraschungs-Gig in Berlin spielen und dabei voraussichtlich Songs aus ihrem neuen Album WOMAN vorstellen. Das Konzert des französischen Duos findet im Chalet statt. 300 Gäste können Gaspard Augé und Xavier de Rosnay bei ihrem ersten Auftritt seit über zwei Jahren erleben – bei freiem Eintritt. Das Auswahlverfahren ist denkbar einfach: Die Tür bleibt geöffnet, bis das Chalet voll ist.

Vor über einem Jahr hatten die beiden in ihrem Studio und zeitweise auch in London ihre neue Platte WOMAN produziert, die am 18. November 2016 bei Ed Banger Records und Warner Music erscheint.



Trackliste WOMAN:

1. “Safe and Sound”

2. “Pleasure” (featuring Morgan Phalen of Diamond Nights)

3. “Alakazam!”

4. “Fire” (featuring M. Yaman)

5. “Stop” (featuring Johnny Blake)

6. “Chorus”

7. “Randy” (featuring Morgan Phalen of Diamond Nights)

8. “Heavy Metal”

9. “Love S.O.S.” (featuring Romuald)

10. “Close Call”