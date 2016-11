Justin Bieber schlägt Fan in Barcelona blutig

Was ist derzeit nur in der Musikwelt los? Während Kanye West sich in Visionen verliert, seine US-Tour komplett absagt und ins Krankenhaus eingewiesen wird, rastet Justin Bieber am anderen Ende der Welt ebenso aus. Nur dass er nicht nur mit verbalen Attacken aufzuwarten weiß.

Bieber hatte während seiner aktuellen Tour bereits häufiger die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, zum Beispiel als er seine durchgehend kreischenden Fans bei einem Konzert um Ruhe bat. In Barcelona griff das Teenie-Idol aber zu ganz anderen Mitteln. Als Bieber im Auto zur Konzert-Arena vorfuhr, ließ er das Fenster offen und begrüßte seine wartenden Fans. Ein männlicher Fan wollte es aber ganz genau wissen und steckte seine Hand ins fahrende Auto.

Ob er einfach nur Justin Bieber anfassen, ihm vor dem Gesicht herumfuchteln wollte (danach sieht es nämlich aus) oder auf ein High Five aus war, ist nicht klar. Bieber schien keine dieser Optionen in Kauf zu nehmen und schlug dem spanischen Fan ins Gesicht. Die aufgeregt kreischenden Mädchen umkreisten den jungen Mann, der sich über eine blutige Lippe beklagt, mit einer Mischung aus Entsetzen und Begeisterung.

Das US-amerikanische Online-Magazin „TMZ“ hat die Geschichte aufgegriffen und sogar ein Video davon veröffentlicht: