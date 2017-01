Kannibalismus: Erster Trailer zum kontroversen Horrorfilm „Raw“ erschienen

Der Horrorfilm „Raw“ sorgte im vergangenen Jahr für einen handfesten Skandal. Als er auf dem Filmfest von Toronto gezeigt wurde, bekamen Zuschauer Augenzeugenberichten zufolge Ohnmachtsanfälle, sogar Sanitäter mussten anrücken. Denn: In „Raw“ lotet die Regisseurin Julia Ducournau anscheinend die Leidensfähigkeit ihrer Zuschauer aus. Mit einem Exzess rund um das Thema Fleisch.

Die Protagonistin Justine verzichtet in „Raw“ eigentlich aus Überzeugung auf Fleisch. Durch Gruppenzwang an der Uni isst sie dann allerdings irgendwann Kaninchen, später rohes Fleisch jeglicher Art – der unstillbare Hunger mündet schließlich in Kannibalismus.

Zu „Raw“, der leider noch keinen deutschen Kinostart hat, ist nun ein erster Trailer erschienen. Die verstörenden Hochglanzbilder des französischen Schockers sorgen bereits jetzt für Unwohlsein. Im Laufe des Jahres 2017 wird der Film es auch nach Deutschland schaffen, immerhin wird er von Focus vertrieben.

Den Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen: