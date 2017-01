Kanye West, Donald Trump und Prince unter den meistgesuchten Porno-Künstlern

2016 war ein ziemlich außergewöhnliches Jahr; und das hat sich offensichtlich auch auf die Porno-Industrie ausgewirkt. Denn unter den Prominenten, die auf Pornhub gesucht werden, befanden sich im vergangenen Jahr überraschende Namen. Pornhub, der Streaming-Anbieter für Lustmolche hat die am häufigsten gesuchten Personen des öffentlichen Lebens in seinen Jahres-Statistiken bekanntgegeben. Und die sind nicht nicht immer nachvollziehbar.

Denn während immerhin nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass von Prince eine sexuelle Anziehungskraft ausging, sind andere Namen in dieser Liste ziemlich verstörend. Was sind das für Menschen, die sich zu Bildern von Donald Trump ihrer Wollust hingeben? Kann man beim Anblick von orangener Haut wuschig werden? Oder ist es das markante Doppelkinn? Diese wichtigen Fragen bleiben leider in diesem Jahr noch unbeantwortet, wir werden dieses Thema aber weiterhin intensiv beobachten.

Die meistgesuchten Porno-Promis