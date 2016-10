Kenzo x H&M: Die absolut hässlichsten Teile der Kollektion

Heiße Hüpfer wie Chloë Sevigny und Topmodel und Bowie-Ex Iman als Kampagnen-Gesichter zu verpflichten macht noch lange keine erfolgreiche Kollektion – so zeigen es uns zumindest aktuell Kenzo x H&M. Die Design-Kooperation des schwedischen Moderiesen mit dem französischen It-Brand, welche ab 3. November 2016 in ausgewählten H&M-Filialen sowie online erhältlich sein wird, könnte in Teilen DER Ladenhüter des Jahres werden.

Und nein, wir reden hier nicht von hippen Berlinerinnen oder Londonern, die auch bei Tageslicht keine Angst vor Tiger-Prints, auffälligem Fake-Fur und Neonfarben haben.

Zugegeben: Bunte Söckchen oder Caps können einen uniformen Look fantastisch unterstützen – in der Masse zwischen Ahrensburg und Zwickau aber werden diese Entwürfe sicher nicht getragen werden. Wir zeigen das Ausmaß der Abscheulichkeiten, die Kenzo x H&M 2016 zu bieten hat:

Die 10 untragbarsten Styles der Damenkollektion:

Die 10 untragbarsten Styles der Herrenkollektion:

Der Fairness halber – so viel Anstand muss sein – möchten wir aber auch erwähnen, dass Kenzo x H&M nicht nur Abscheulichkeiten designt haben. Hier kommen

Unsere 10 zehn Favoriten der Linie:

alle Fotos: H&M