Kings Of Leon lassen neuen Song „Reverend“ hören

Wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres siebten Albums, zeigen sich die Kings of Leon alles andere als geizig, was ihre neuen Songs betrifft. Nachdem sie bereits „Waste A Moment“, „Around The World“ und auch den Titeltrack „Walls“ hören ließen, präsentiert die Band den nächsten Vorgeschmack auf die Platte: „Reverend“.

„Reverend“ feierte seine Premiere in der Sendung von Zane Lowe. Der Song reiht sich wunderbar in die Diskografie der Kings of Leon ein. Bereits die Gitarre zum Einstieg ruft ein Déjà-vu hervor, weil so jeder zweite Kings-of-Leon-Song starten könnte. Aber hört selbst:

Das neue Album der Kings of Leon, WALLS, erscheint am 14. Oktober 2016 und ist der Nachfolger von MECHANICAL BULL aus dem Jahr 2013.