Kosmonaut.ZIP: Heiße Festivalatmosphäre im kalten Herbst (+ Ticketverlosung)

Festivals im Herbst? In urbanen Schmelztiegeln? Drinnen und ohne Zelt, Gummistiefel und Dosenravioli? Genau das wird Lucky Strike mit der FESTIVALS.ZIP Eventreihe in diesem Jahr an den Start bringen, damit Fans von Kosmonaut, Melt! und splash! nicht bis zum nächsten Sommer warten müssen, um ihre Lieblingsfestivals erneut zu erleben. In Hamburg, Köln und München passiert in wenigen Monaten genau das, was die Festivals in Chemnitz und Ferropolis ausmachen. Nur anders. Eine Location, ein Abend, komprimiert, intensiv und garantiert mit jeweils genau der Mischung Leidenschaft, Persönlichkeit, Überraschung & Besonderheit, die die drei Festivalmarken so einzigartig machen. Natürlich darf das Wichtigste nicht fehlen – die Musik!

Kosmonaut.ZIP mit Wanda, Chefboss, Nimo, u.v.m. 29. Oktober 2016, Inselparkhalle, Hamburg

Das 2013 von Kraftklub gegründete Festival findet normalerweise in Chemnitz statt, am Stausee Oberrabenstein. 15.000 Besucher kamen dieses Jahr, um Casper, Die Fantastischen Vier und weitere Bands an zwei Tagen zu sehen. Im Rahmen der Eventreihe FESTIVAL.ZIP wandert das Kosmonaut.ZIP für einen Abend nach Hamburg und erwartet dort am 29. Oktober in der Inselparkhalle in Hamburg ausgelassene Festival-Fans.

Wie schon in diesem Jahr beim Kosmonaut Festival sind Wanda mit ganz viel Amore und Rock’n’Roll auch beim Kosmonaut.ZIP in Hamburg dabei. Für die nötige Portion Party sorgen Chefboss, die ihre fast schon legendäre Live-Show mitbringen, bei welcher die weibliche Dance-Squad natürlich nicht fehlen darf. Abgerundet wird das Ganze durch Nimo, der wohl spannendsten Neuerscheinung im deutschen Straßen-Rap.

Folgende Acts sind bisher für das Kosmonaut.ZIP bestätigt:

Wanda

Mule & Man (Bonaparte & Kid Simius)

Chefboss

Nimo

RAZZ

LGoony

Drunken Masters

Chuckamuck

Fil Bo Riva

Yukno

Schwarz Dont Crack

Datum: 29.10.2016

Uhrzeit: 17:00 – 23:59 Uhr

Ort: Hamburg, Inselparkhalle

Weitere Informationen: Das gezippte Festival in Hamburg: Kosmonaut.ZIP

FESTIVALS.ZIP: Weitere Events

Melt!.ZIP mit M83, Skepta, Claptone, u.v.m. 26. November 2016, E-WERK, Köln

mit M83, Skepta, Claptone, u.v.m. 26. November 2016, E-WERK, Köln splash!.ZIP mit SchoolboyQ, Futuristic, Y Du V, u.v.m. 3. Dezember 2016, Kleine Olympiahalle, München

Weitere Infos unter www.festivals-zip.de

Gewinnen: Tickets fürs Kosmonaut.ZIP

Macht mit und gewinnt mit ein wenig Glück Tickets fürs Kosmonaut.ZIP. Wir verlosen 2x 2 Tickets für das Indoor-Festival in Hamburg. Beantwortet dazu einfach folgende Frage:

Wer sorgt beim Kosmonaut.ZIP mit einer legendären Live-Show für die nötige Portion Party?

Füllt einfach das unten stehende Teilnahmeformular aus. Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2016. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Teilnahme erst ab 18 Jahren.