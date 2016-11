Leonard Cohen ist tot

Der kanadische Sänger und Songwriter Leonard Cohen ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie sein Label Sony Music Canada bestätigt hat. Er soll in den nächsten Tagen in Los Angeles beigesetzt werden.

Cohens vierzehntes und letztes Album YOU WANT IT DARKER ist erst vor wenigen Wochen erschienen. In den Texten hat er sich intensiv mit seinem bevorstehenden Tod auseinandergesetzt. Auch in einem seiner letzten Interviews mit dem New Yorker sprach er offen über das Thema: „I am ready to die. I hope it’s not too uncomfortable. That’s about it for me.“