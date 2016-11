Leonard Cohen: seine ikonischsten Fotos (Galerie)

4 von 18

Leonard Cohen performt am 19. Februar 2009 im Beacon Theatre in New York City. DAs Live-Album LIVE IN LONDON erschien in diesem Jahr sowie ein weiteres GREATEST HITS Album. Sein letztes Studioalbum DEAR HEATER (2004) lag bereits fünf Jahre zurück – auf OLD IDEAS sollten seine Fans noch drei Jahre warten müssen.

Foto: Getty Images, Michael Loccisano. All rights reserved.