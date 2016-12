Live-Video: Peter Doherty singt in Hamburg lauthals mit Valeska Steiner und dem Publikum

Ehrensache, dass Peter Doherty sein neues Album auch in Hamburg vorstellt. Dort nahm er es schließlich auf, davon wurde ganz offensichtlich auch der Albumtitel HAMBURG DEMONSTRATIONS inspiriert. Und am Samstag, den 10. Dezember 2016, war es denn soweit: Doherty trat beim Clouds-Hill-Festival in der Hansestadt auf. Unnötig zu sagen, dass es spät und heiß wurde – und dass der Abend eher einem Klassentreffen oder einer Jamsession denn eines gewöhnlichen Konzerts glich.

Fotograf Gerrit Starczewski begleitet Peter Doherty seit Jahren auf dessen Deutschland-Besuchen und darüberhinaus, er war auch in Hamburg vor Ort. Gefilmt hat er unter anderem den Moment, als Valeska Steiner von BOY Doherty bei dessen Song „Kolly Kibber“ am Mikrofon begleitete – unterstützt von einem textsicheren Publikum: