Livestream: Kendrick Lamar spielt heute Abend ein Konzert in New York

Kommt ganz drauf an, was ihr heute Nacht so vorhabt. Aber falls Ihr schlaflos seid, gerade von einer Party nach Hause kommt, Kendrick Lamar hat da was für Euch vorbereitet.

Der Rapper wird am heutigen Abend, den 16. Dezember, ein Konzert in New York spielen. Und wie er in einem Video auf Facebook mitteilte, wird dieses via Livestream auf Facebook zu sehen sein.

Der Auftritt in der Music Hall of Williamsburg in Brooklyn startet um 9 Uhr „Eastern Standard Time“, das heißt für uns hier in Deutschland 3 Uhr morgens.

Schaut mal in unserer Liste der 50 besten Alben der Jahres vorbei, in denen Kendrick Lamar auch mit UNTITLED UNMASTERED vertreten ist: