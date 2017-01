„Logan“-Trailer: Hugh Jackmans letzter Auftritt als Wolverine könnte der ganz große Wurf werden

Die „X-Men“-Filme sowie die zwei bisher gedrehten „Wolverine“-Spin-offs waren immer recht bunt, aufgeblasen und inhaltlich austauschbar. Hugh Jackman war als Mutant Wolverine aber zumindest immer ein Lichtblick für die Fans der Comic-Reihe aus dem Hause Marvel. Für den letzten Film, in dem Jackman die Rolle seines Lebens spielt, haben sich die Produzenten und Regisseur James Mangold etwas Besonderes einfallen lassen: Sie schalten einfach mal einen Gang runter.

Der neue Trailer zu „Logan“, so der Titel des Superhelden-Films, zeigt einen fast intimen Film. Einen Wolverine, der am Ende seiner Kräfte ist und gemeinsam mit einem sterbenden Professor X (Patrick Stewart) ein kleines Kind beschützt, das durch Wald und Wüste gejagt wird. „Logan“ ist weniger bunt und es geht zur Abwechslung nicht um die Rettung der Welt. Den neuen Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=RH3OxVFvTeg Video can’t be loaded: Logan | Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX (https://www.youtube.com/watch?v=RH3OxVFvTeg)

Zwei Dinge fallen in dem Trailer besonders auf: Wolverine beschäftigt sich tatsächlich mit Comic-Heften über seine vergangenen Abenteuer – so selbstreferenziell war eine Adaption der Zeichentrickfiguren selten. Des Weiteren scheint die Action in „Logan“ deutlich rauer und blutiger inszeniert zu sein. Eine Altersfreigabe ab 12 Jahren wird der Film eher nicht bekommen.

Die Weltpremiere von „Logan“ wird im Februar im Rahmen der Berlinale stattfinden, regulärer Kinostart ist der 2. März.