„Logan“-Trailer: Letzte Chance für Hugh Jackmans Wolverine

Wir alle wissen, dass der Superhelden-Hype derzeit nicht zu stoppen ist. Fast jeder adaptierte Comic wird zum Erfolg. Und zumeist erhalten die X-Men, die Avengers und die düsteren Figuren von DC auch gut gemachte Blockbuster. Doch ausgerechnet Wolverine, eine der beliebtesten Comic-Figuren aus der X-Men-Reihe, hat bisher unterirdische Solofilme abbekommen.

In den „X-Men“-Verfilmungen hat Hugh Jackmans Wolverine zwar immer gut funktioniert, sein Spin-off aus dem Jahr 2009 war allerdings purer Trash, in dem nicht einmal die Effekte überzeugen konnten. 2013 versuchte sich James Mangold an einer in Japan angesiedelten Fortsetzung: Doch auch „Wolverine: Weg des Kriegers“ demontierte die beliebte Figur weiter. Am Ende kämpfte Hugh Jackman gegen einen Metall-Samurai – der Film war bizarr und langweilig zugleich.

Doch nun erhalten James Mongold und Hugh Jackman noch eine weitere Chance. „Logan“ heißt der dritte Film der Wolverine-Reihe, der am 2. März 2017 in den deutschen Kinos starten wird. Das Versprechen der Macher: „Logan“ wird erwachsener, düsterer und nicht mehr so ein Effekt-überladener Quatsch wie die bisherigen Filme. Und nun ist auch ein erster Trailer zum Film erschienen, den Ihr Euch direkt hier anschauen könnt:

Neben Hugh Jackman werden Patrick Stewart und der aus „Narcos“ bekannte Boyd Holbrook in „Logan“ auftreten. Jackman ließ bereits mehrfach durchblicken, dass es sein letzter Auftritt als Fan-Liebling Wolverine sein wird. Seit dem ersten X-Men-Film aus dem Jahr 2000 hat er die Rolle schon acht Mal gespielt. „Logan“ wird dann der neunte Film, in dem er mit den Metallkrallen zu sehen sein wird.

Und falls es Einwände gegen die Kritik an den ersten Wolverine-Filmen gibt –hier noch einmal die Boxszene: