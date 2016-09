Lollapalooza 2017 in Berlin: erste Tickets im Handel

Auf den Seiten des deutschen Lollapalooza-Ablegers wurde der Vorverkauf für die insgesamt dritte Lolla-Ausgabe freigeschaltet. Nachdem das Festival im vergangenen Jahr am Tempelhofer Feld stattfand, musste die Veranstaltung 2016 wegen der neu errichteten Notunterkunft für Flüchtlinge an den Treptower Park ausweichen. Wo genau in die Festivalbühnen im nächsten Jahr stehen werden, wurde noch nicht bekanntgegeben, jedoch bleibt das Festival auch 2017 in Berlin und es wird wieder am zweiten Septemberwochenende (also am 9. und 10. September) stattfinden.

Alle, die den erfahrenen Veranstaltern zutrauen, auch im Jahr 2017 wieder mit großen Bands und einem geeigneten Standort aufwarten zu können, können sich jetzt schon günstige Tickets sichern. Early-Bird-Tickets sind für 129 Euro erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Wer schon in diesem Jahr dabei war, kann zum Preis von 119 Euro sogenannte Loyalty-Tickets erwerben.