„Lommbock“-Trailer: Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz nehmen ihre Kult-Rollen wieder auf

2017 ist das Jahr, in dem tatsächlich Fortsetzungen in den Kinos erscheinen, auf die sich Zuschauer auch aufrichtig freuen. Neben „Trainspotting“ und „Blade Runner“ wird auch die deutsche Kiffer-Komödie „Lammbock“ aus dem Jahr 2001 fortgeführt. Nun ist ein erster Trailer zu „Lommbock“ erschienen:

Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz nehmen ihre alten Rollen wieder auf, Christian Zübert führt abermals Regie. Am 23. März erscheint der Film in den Kinos, die offizielle Handlung wurde neben dem Trailer ebenfalls schon veröffentlicht:

15 Jahre sind vergangen, seitdem Stefan (Lucas Gregorowicz) seiner Heimatstadt Würzburg den Rücken gekehrt hat. Eigentlich wollte er sich den Wunschtraum erfüllen, in der Karibik eine Strandbar zu eröffnen. Stattdessen hat er als Anwalt Karriere gemacht und steht nun in Dubai kurz davor, die toughe Geschäftsfrau Yasemin (Melanie Winiger) zu heiraten, deren Vater einer der einflussreichsten Männer der Emirate ist. Allerdings braucht er schnell noch seine Geburtsurkunde, die er sich in Deutschland abholen muss. Kein Ding. Kurz einfliegen und gleich wieder raus. Denkt sich Stefan. Doch dann trifft er seinen alten Kumpel Kai (Moritz Bleibtreu) wieder, mit dem er damals den Cannabis-Pizzalieferservice „Lammbock“ betrieben hat. Kai lebt jetzt in einer Kleinfamilie und schlägt sich mit einem neuen Asia-Lieferservice durch, den er „Lommbock“ nennt. Ein letzter gemeinsamer Joint bringt ungeahnte Probleme und wird für die Freundschaft der beiden zur echten Herausforderung: Denn die Vergangenheit kickt mitunter zeitverzögert…