Diesmal handelt es sich aber nicht mehr um eine Produktion straight outta Mac DeMarcos Schlafzimmer in New York. Der 26-Jährige ist mittlerweile nach Los Angeles gezogen. THIS OLD DOG, der Nachfolger des herzzerreißenden ANOTHER ONE, wird am 5. Mai 2017 erscheinen.

„This Old Dog”, so lautet auch der Name der ersten Single, die es mit knuffigem Audio-Video auch gleich schon zu bestaunen gibt:

https://youtu.be/-fKLy0uKL3Y Video can’t be loaded: Mac DeMarco // This Old Dog (Official Audio) (https://youtu.be/-fKLy0uKL3Y)

Und weil zu jedem alten Hund auch ein Herrchen gehört, schiebt Mac DeMarco „This Old Dog” direkt den nächsten Track, „My Old Man”, hinterher. Es scheint sich allerdings um einen sehr, sehr alten Mann zu handeln:

https://youtu.be/utdidBGSw5s Video can’t be loaded: Mac DeMarco // My Old Man (Official Audio) (https://youtu.be/utdidBGSw5s)

Man darf sich außerdem gern daran versuchen, aufgrund der bereits veröffentlichten Tracklist noch mehr sinnfreie Zusammenhänge zurecht zu fantasieren.

Tracklist des neuen Albums von Mac DeMarco

My Old Man This Old Dog Baby You’re Out For the First Time One Another Still Beating Sister Dreams From Yesterday A Wolf Who Wears Sheeps Clothes One More Love Song On the Level Moonlight on the River Watching Him Fade Away

Und wer immer noch nicht genug gekichert hat, darf sich über frische Tourtermine freuen. Mac DeMarco kommt im Herbst für drei Shows nach Deutschland:

Mac DeMarco auf Tour 2017

7. November – Grünspan, Hamburg

8. November – Astra, Berlin

10. November – Kantine, Köln