Sam Barksy, der Mann hinter der Facebook-Fanpage „Colorknit“, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sehenswürdigkeiten auf der Welt in Strickpullover zu verwandeln und diese Pullover dann an seinem eigenen, wohlgeformten Stickpullover-Körper an den Ort zu bringen, der seinem Pullover das Motiv bescherte. Seht hier, wo die Pullover des Stricknadel-Großmeisters schon überall waren:

Mann strickt Pullover mit Sehenswürdigkeiten darauf und besucht sie dann
1 von 15 Foto: Sam Barksy. All rights reserved.

