Matthias Schweighöfers Amazon-Serie „You Are Wanted“ hat ein Startdatum

Deutsche Serienfans blicken ja besonders gespannt auf das Jahr 2017. Denn in den kommenden Monaten werden die großen Streaming-Dienste ihre ersten deutschen Eigenproduktionen veröffentlichen. Netflix wird im Laufe des Jahres „Dark“ starten, auf Maxdome startet bereits im 26. Januar Christian Ulmens Serie „Jerks“. Amazon hingegen hat sich einen der aktuell größten deutschen Kinostars exklusiv gesichert: In „You Are Wanted“ spielt Matthias Schweighöfer die Hauptrolle.

In der Serie spielt Schweighöfer einen Hotel-Manager, der plötzlich zum Ziel eines Hackers wird. Telefon, persönliche Daten, alles. Ein Fremder übernimmt die Kontrolle über sein Leben und hetzt ihn durch Berlin. Des Weiteren schreibt der Hacker die digitale Identität seines Opfers um, bringt Schweighöfer dadurch ins Visier des BKA.

Amazon hat nun den Starttermin der Serie verkündet. Ab dem 17. März werden alle sechs Episoden der Serie komplett auf dem Streaming-Portal verfügbar sein. Zu einer späteren TV-Verwertung gibt es bisher noch keine Informationen.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3u-8FEon1E Video can’t be loaded: You Are Wanted – Trailer | Amazon Prime Video (https://www.youtube.com/watch?v=Z3u-8FEon1E)

Neben Schweighöfer sind in „You Are Wanted“ auch Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth, Tom Beck, Edin Hasanovic, Catrin Striebeck und das Model Toni Garrn zu sehen.