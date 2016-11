ME.Klubtour-Finale in Leipzig: So gut sahen Boogie Monks, DJ Craft, Coma und Ihr aus

Finale! Feierabend! Ende! Das war’s! Fulminant und feuchtfröhlich feierten wir mit Wodka Gorbatschow und Euch den Jahresabschluss der ME.Klubtour 2016 in Leipzig! Nach hervorragenden Abenden in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und Köln u.a. mit Prinz Pi, Denyo, Pantha Du Prince, Roosevelt und Zugezogen Maskulin waren es in Leipzig Boogie Monks, DJ Craft und Coma, die dem Publikum ordentlich einheizten. Wie gut alle Beteiligten dabei aussahen, seht Ihr oben in unserer Bildergalerie. Im Folgenden zeigen wir Euch außerdem nochmal, was in den anderen Städten abging. Wir danken allen Musikern, Gästen und sonst wie Beteiligten für eine grandiose Tour und sehen uns vielleicht 2017 wieder!