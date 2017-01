Mehr Drogen in Scott Weilands Tour-Bus gefunden

Mindestens zwei Beutel mit Kokain wurden in Scott Weilands Tour-Bus gefunden, nachdem er dort am vergangenen Donnerstag, den 3.Dezember, tot aufgefunden wurde. Jetzt bestätigt die Polizei den Fund weiterer Drogen: Neben verschiedenen Schlaftabletten wurde auch ein Schmerzmittel, Viagra und Ziprasidone, ein Medikament gegen bipolares Verhalten – mit dem Weiland 2001 diagnostiziert wurde – und Schizophrenie, in dessen Tour-Bus gefunden. Eine Tüte mit einer grünen blättrigen Substanz wurde ebenfalls entdeckt, jedoch noch nicht identifiziert.

Auch interessant Seine letzte Rolle: Ein Nachruf für Scott Weiland Weiland tourte vor seinem Tod noch mit The Wildabouts, weitere Konzerte waren im Dezember geplant. Tommy Black – Bassist von The Wildabouts – wurde inhaftiert nachdem auch bei ihm Kokain gefunden wurde. Die Ausmaße seiner Strafe ist noch unbekannt.