Metallica liefern neuen Song „Atlas, Rise!“ ab

Acht Jahre war es vergleichsweise still um Metallica, eine der größten Bands der Welt. Damals, 2008, erschien ihr zehntes und bis heute aktuelles Studioalbum DEATH MAGNETIC. Gut, seitdem brachten sie eine Platte mit Lou Reed, einen eigenen Film und eine EP heraus, spielten als erste und einzige Band in der Antarktis und wurden in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Aber ein neues Album, das kündigten sie eben erst für 2016 an: HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT wird es heißen und am 18. November erscheinen.

Den Titeltrack HARDWIRED ließen Metallica bereits im August hören, es folgte „Moth Into Flame“. Nun lassen sie ihren neuen Song „Atlas, Rise!“ los und bestätigen damit den jüngst gewonnenen Eindruck: Man muss kein Heavy-Metal-Experte sein, um sich zu fragen, ob man es hier wirklich mit Männern zu tun hat, die mittlerweile die 50 weit überschritten haben. James Hetfield singt unter anderem „Die as you suffer in vain/ Own all the grief and the pain/ Die as you hold up the skies/ Atlas, rise!” und übt sich in griechischer Mythologie.

Hardcore-Fans konnten „Atlas, Rise!“ früher als der Rest der Welt hören, in dem sie am 31. Oktober in ein paar unabhängigen Plattenladen Metallica-Halloween-Masken kauften. Die kamen mit einem Special Access Code daher; mittlerweile ist „Atlas, Rise!“ unter anderem bei Spotify zu hören und in einem Video zu sehen.