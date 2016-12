Metallica spielen „Enter Sandman“ – im Supermarkt

Dinge, die einem in Deutschland wahrscheinlich nicht so schnell passieren: Die Menschen in einem US-amerikanischen Supermarkt staunten nicht schlecht, als plötzlich Metallica zwischen den Regalen voller Essen standen und einen ihrer bekanntesten Songs – „Enter Sandman“ – zum Besten gaben.

Eigentlich waren James Hetfield und Kollegen für die TV-Show „Billy on the Street“ unterwegs, in der ahnungslose Passanten mit popkulturellen Fragen konfrontiert werden, als ein Mitarbeiter an der Theke des Supermarktes beim Anblick Metallicas – wer kann es ihm verübeln – „Enter Sandman“ anstimmte. Die Band überlegte nicht lang, sondern stimmte mit ein, feuerte den begeisterten Fan sogar an.

Fast noch faszinierender sind jedoch diejenigen Gestalten, die ganz unbeirrt ihrem Einkauf nachgehen. Wen interessiert schon Metallica?