Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Diese Redewendung mag MGMT vielleicht bekannt sein – sie halten sich daran aber nicht. Bereits am 26. Dezember 2015 twitterten sie: „2016 is the year MGMT re-dominates your mind hole“, was soviel geheißen haben dürfte wie: „Wir werden im Laufe des kommenden Jahres ein neues Album veröffentlichen.“ 277 Tage später korrigierte die Band ihre Ankündigung ironisch via Twitter: Man habe natürlich 2017 gemeint.

Und nun, Ende 2016? Wissen MGMT offenbar immer noch nicht, wie ihre eigene Veröffentlichungspolitik aussieht:

Wanting badly to get you guys new MGMT music asap — MGMT (@whoisMGMT) November 14, 2016

„Wir wollen Euch unbedingt so bald wie möglich neue MGMT-Musik geben!“, twitterten Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser am Montag und schoben hinterher, dass sie ganz schön oldschool seien, weil sie immer noch an Alben dachten, wenn es um die Veröffentlichung neuer Musik ginge. „Die Zeiten aber haben sich geändert“, erkannten sie. Was auch immer das für die womöglich bereits fertigen neuen Songs von MGMT heißen mag.

Ben and I are old school because we always think about "albums" , LPs, but I mean the times have a-changed — MGMT (@whoisMGMT) November 14, 2016

Ihr drittes Album heiß MGMT und erschien 2013.