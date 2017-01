Mit Drangsal und Lina Maly: Deezer startet Künstler-Sessions in Deutschland

Im Ausland hat der Streaming-Dienst Deezer schon die ganz großen Namen vor die Kamera geholt: Tame Impala, Ed Sheeran, The Kills. Jetzt veröffentlicht Deezer auch erste Sessions, die mit deutschsprachigen Künstlern aufgenommen wurden.

Bereits im September traten drei Künstler vor die Kameras des Streaming-Anbieters. Am 13. Januar 2017 wird die erste Session auf YouTube veröffentlicht. Lina Maly macht den Auftakt bei den deutschen Deezer-Sessions. In den kommenden Wochen folgen dann Maxim („Meine Soldaten“) und Drangsal, der sich nicht nur gern auf Facebook mit Musikexpress-Redakteuren streitet, sondern noch düstere 80er-Pop-Melodien abliefert.

Die Deezer-Session findet man auf dem YouTube-Kanal des Anbieters, aufgenommen wurden sie in der St. Pauli Music School by Levi’s® im Millerntor-Stadion in Hamburg. Gefühlt sind also mehr Sponsoren im Spiel als Künstler. Aber vielleicht wachsen die Sessions in der Zukunft ja auf ein größeres Format an.