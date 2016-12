Moderat treten beim Maifeld Derby 2017 auf

Das Maifeld Derby 2017 hat seinen ersten großen Headliner: Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, werden Moderat am Festival-Samstag in Mannheim auftreten.

Auf Facebook schreiben sie: „Am Samstag Abend erwartet Euch eine elektronische Konzert-Tanz-Messe allerhöchster Güte: Moderat spielen bei uns einen raren Festivalauftritt! In den letzten beiden Jahren hat es leider nicht geklappt, umso mehr freuen wir uns jetzt über diese Bestätigung. Der Zusammenschluss von Apparat und Modeselektor ist gerade auf weltweit ausverkaufter Tour und tritt beim 7. Maifeld Derby Festival zum ersten Mal überhaupt im Rhein-Neckar-Delta auf. Gänsehaut und Hummeln im Arsch zur selben Zeit, das kann sonst keiner!“

Auch interessant Seht hier das Video „Bad Kingdom“ von Moderat live in Berlin Zuvor kündigte das Maifeld Derby für 2017 bereits den ersten Deutschland-Auftritt von American Football an. Im Zuge eines Adventskalenders sollen in den kommenden Wochen täglich weitere Acts bestätigt werden. Das Maifeld Derby findet vom 16.-18. Juni 2017 auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt.

Moderat veröffentlichten 2016 ihr drittes Album III.