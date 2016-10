Morrissey: „Die Entscheidung für den Brexit ist großartig“

In einem Interview mit „FasterLouder“ teilte Morrissey mal wieder seine Gedanken mit der Welt – dieses Mal ging es aber nur kurz um eines der liebsten Themen des Sängers, Veganismus. Genug Aufreger fand Morrissey dennoch und ließ zum Beispiel das aktuelle politische Weltgeschehen nicht unkommentiert.

Nachdem er über die Medien in Bezug auf die US-amerikanische Präsidentschaftswahl schimpfte, fasste er auch seine Meinung zur Brexit-Entscheidung zusammen: „As for Brexit, the result was magnificent, but it is not accepted by the BBC or Sky News because they object to a public that cannot be hypnotised by BBC or Sky nonsense. These news teams are exactly the same as Fox and CNN in that they all depend on public stupidity in order to create their own myth of reality. Watch them at your peril!“

Morrissey befürwortet den Abschied Großbritanniens aus der Europäischen Union, macht die Medien aber dafür verantwortlich, dass das Ergebnis nach der Abstimmung von vielen Menschen nicht akzeptiert wurde.

Eine weitere Beschwerde, seine Musik betreffend, hatte er auch parat: Die Nominierung der Smiths für die Rock’n’Roll Hall of Fame im vergangenen Jahr passt Morrissey nicht so gut in den Kram, da seiner Meinung nach viele Leute glauben, die Smiths decken auch seine Solo-Werke ab und das sei ja definitiv nicht so. The Smiths wurden letztendlich nicht in die Hall of Fame aufgenommen und sind dieses Jahr nicht unter den Nominierten – dafür aber Pearl Jam, 2Pac, Depeche Mode, Kraftwerk und einige mehr.

Offenbar wünscht sich Morrissey eine Solo-Nominierung und glaubt außerdem, dass er die Einführung in die Hall of Fame mehr verdient hätte als PJ Harvey. „It can’t be argued that she has ever meant more than Morrissey in the USA, and needless to say I have never been a nominee“, ließ er wissen. Doch PJ Harvey zählt entgegen der Behauptung von Morrissey nicht zu den diesjährigen Nominierten.