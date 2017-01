Musikexpress präsentiert: Cairobi auf Tour in Deutschland

Das Debütalbum dieser Band ist eigentlich kein Debütalbum. Denn in einer früheren Konstellation hatte eine Gruppe namens Vadoinmessico bereits ARCHAELOGY OF THE FUTURE (2012) veröffentlicht. Doch der Mangel an Erfolg führt zum Ausstieg zweier Mitglieder.

Der Rest verstreut sich über den europäischen Kontinent und macht schließlich weiter – so entsteht mit neuen Musikern ein neues Album zwischen Berlin, London und Rom. Darauf kredenzen Cairobi Experimental-Pop, der mal an die Flaming Lips, mal an Unknown Mortal Orchestra erinnert.

Am 27. Januar 2017 wird CAIROBI erscheinen. Rund einen Monat später wird die Band auch in Deutschland Konzerte spielen – präsentiert von Musikexpress:

28.02.17 – Hamburg, Häkken

01.03.17 – Berlin, Auster Club

21.03.17 – Mainz, Schon Schön

Tickets könnt Ihr hier kaufen – außer für die Show in Mainz, die ist nämlich kostenlos.