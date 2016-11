Musikexpress präsentiert: The Notwist kuratieren „Alien Disko“ in München

The Notwist schmeißen bald ein Festival der ganz besonderen Art: Unter dem Namen „Alien Disko“ kuratieren die Weilheimer in München ein Programm, das sich mit voraussehbarem Line-up nicht zufrieden gibt. In Zusammenarbeit mit ClubZwei & Kammerspiele München treten am 2. und 3. Dezember in Kammer 1, 2 und 3 weit über ein Dutzend Künstler auf, von denen Ihr mutmaßlich noch nie gehört habt, dies laut Markus und Micha Acher aber gerne nachholen dürft: Für ihren zweitägigen Musikmarathon versammeln sich „lauter Lieblingsinterpreten und Künstlerinnen“, die sie „auf Konzertreisen, auf Streifzügen durchs Internet oder schlicht und einfach beim Besuch des Fachgeschäfts „Optimal“ schätzen gelernt“ haben.

Ein politisches Anliegen hat die „Alien Disko“ neben ihrem popkulturellen auch: „Angesichts der sich verfinsternden politischen Weltlage plädiert die Veranstaltung für Formen des Miteinanders, in denen Nationalismus, Rassismus und Diskriminierung vielleicht eines fernen Tages endlich überwunden sind“, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.

Das Line-up der „Alien Disko“ im Überblick:

2. Dezember:

> Dawn of Midi

> Carla dal Forno

> LeRoy

> Ras G + his Afrikan Space Program feat. MC Eagle Nebula

> SACRED PAWS

> stargaze Play Boards Of Canada

> Sun Ra Arkestra (Directed by Marshall Allen)

> Tenniscoats / テニスコーツ

+ Alien Transistor-Soundclash feat.: 1115, joasihno + Le Millipede

3. Dezember:

> The Comet is Coming

> Mark Ernestus’ Ndagga Rhythm Force

> Jam Money (Spillage Fete Records)

> Joanna Gruesome

> Hyperculte

> Melt-Banana

> MimiCof

> Notwist

+ gutfeeling records-Disko feat.: Patcheko Allstars, Hochzeitskapelle, etc

Weitere Infos zu The Notwists „Alien Disko“ findet Ihr auf Facebook.