Musikexpress präsentiert: Warpaint kommen 2017 wieder auf Tour

Warpaint haben neue Tourtermine angekündigt. Nachdem die kalifornische Band im September ihr neues Album HEADS UP veröffentlichte, stellt sie ihre neuen Songs im März 2017 erneut in Deutschland vor. Zuletzt spielten Emily Kokal, Theresa Wayman, Jenny Lee Lindberg und Stella Mozgawa im Oktober und November zwei Shows bei uns, da aber in Köln und Berlin.

14.03.2017 Frankfurt – Batschkapp

15.03.2017 München – Muffathalle

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 11. November 2016, um 10 Uhr. Der Musikexpress präsentiert die Tour.