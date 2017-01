Nach 23 Jahren: The KLF kehren zurück

Vor 23 Jahren beendeten Bill Drummond und Jimmy Cauty ihr gemeinsames Projekt, das 1987 unter dem Namen The Justified Ancients of Mu Mu begann.

Als ein Video auf YouTube auftauchte, das seit 2015 bekannte Clips des britischen Elektroduos The KLF zeigte und den Titel „KLF 01 01 2017 WTF FOUND VHS“ trug, brodelte bereits die Gerüchteküche: Steht 2017 ein Comeback der Band an – 23 Jahre nach ihrer spektakulären Aktion auf der schottischen Insel Jura, wo sie am 23. August 1994 vor laufenden Kameras eine Million Pfund verbrannten? Fortan behaupteten die beiden, ihnen sei 23 Jahre lang kein Kommentar zu dieser Aktion erlaubt.

https://www.youtube.com/watch?v=1snD2zm1pBQ Video can’t be loaded: KLF 01 01 2017 WTF FOUND VHS [not available on mobile devices – VIEW ON PC/MAC] (https://www.youtube.com/watch?v=1snD2zm1pBQ)

Am 23. August dieses Jahres, das übrigens auch das 30-jährige Bestehen von The KLF markiert, werden Bill Drummond und Jimmy Cauty zurückkehren. Das besagen Plakate, die in London aushängen. „The Justified Ancients of Mu Mu are currently at work in their light industrial unit. This work will not be made public until the 23rd of August 2017“, steht dort abschließend. Desweiteren lassen uns The KLF aber auch wissen, dass sie nicht hinter Videos, Biographien, Filmen oder Musik stecken, die in den vergangenen 23 Jahren in Verbindung mit dem Namen „KLF“ veröffentlicht wurden.